BRIEF-Bank of Canada 25-day T-bill auction yields average 0.502 pct
May 11 Bank of Canada 25-day T-bill auction yields average 0.502 percent.
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约2月2日 - 纽约官员周一称，2014年到访纽约的游客数量达到了创纪录的水平。纽约高质量的生活、低犯罪率和城市活力吸引着这些游客。
根据纽约市长办公室和NYC & Co（纽约旅游及营销组织）的数据，2014年到纽约旅游的游客数量达到5,640万人，并带来了613亿美元的空前经济收入。
上述机构称，旅游业为当地带来了37亿美元的税收，另外还创造了35.9万个旅游相关的就业岗位。
“极佳的生活质量、低犯罪率、持续的活力每年都在吸引游客，2014年也不例外，”纽约市长比尔·白思豪(Bill de Blasio)在一份声明中说道。
官员们称，2013年纽约的游客数量为5,430万人。
官员们表示，2014年的游客中约有20%（1,220万人）来自海外，包括英国、加拿大、巴西、法国、中国、澳大利亚和德国。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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