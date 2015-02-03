(本文由路透中文網編譯提供)

路透紐約2月2日 - 紐約官員周一稱，2014年到訪紐約的遊客數量達到了創紀錄的水平。紐約高質量的生活、低犯罪率和城市活力吸引著這些遊客。

根據紐約市長辦公室和NYC & Co（紐約旅遊及營銷組織）的數據，2014年到紐約旅遊的遊客數量達到5,640萬人，並帶來了613億美元的空前經濟收入。

上述機構稱，旅遊業為當地帶來了37億美元的稅收，另外還創造了35.9萬個旅遊相關的就業崗位。

“極佳的生活質量、低犯罪率、持續的活力每年都在吸引遊客，2014年也不例外，”紐約市長比爾·白思豪(Bill de Blasio)在一份聲明中說道。

官員們稱，2013年紐約的遊客數量為5,430萬人。

官員們表示，2014年的遊客中約有20%（1,220萬人）來自海外，包括英國、加拿大、巴西、法國、中國、澳大利亞和德國。（完）