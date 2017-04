July 9 U.S. power companies have shut or converted over 15,000 megawatts (MW) of coal-fired power plants since 2009 and have plans to shut or convert another 37,000 MW over the 10 years or so. Cheap natural gas prices and strict environmental rules have made coal the more expensive option in some areas. Eventually, the switch away from coal may shut 60,000 MW to 100,000 MW of power generation across the country, according to industry estimates. In 2012, low gas prices from record shale production depressed power prices to at least 10-year lows, making it uneconomic for generators to install new environmental controls on their oldest and smallest coal plants. Those controls are needed to keep the units compliant with federal environmental rules proposed since President Barack Obama took office in 2009. There are about 318 gigawatts (GW) of coal-fired power plants in the United States, about 30 percent of the nation's 1,051 GW generation fleet. The share of generation fueled by coal in 2013 is expected to rise to 40.1 percent from 37.4 percent in 2012, then hold at 40.1 percent in 2014, according to the U.S. Energy Information Administration's (EIA) short-term energy outlook in July. Coal produced over half of the nation's power as recently as 2003. EIA projected the share of generation fueled by gas in 2013 will average about 27.6 percent, down from 2012's average of 30.4 percent on forecasts that higher gas prices will prompt generators to burn more coal. In 2014, EIA projects gas used in power generation will slip to 27.3 percent. The following lists the U.S. coal plants expected to shut over the next decade or so. *indicates changes to list PLANTS TO BE SHUT Owner Plant Name Unit Size State Retirement (MW) AES Hutchings 4 63 OH 2013 Black Hills WN Clark 1 18 CO 2013 Black Hills WN Clark 2 25 CO 2013 Dominion Altavista 1 63 VA 2013 Dominion Hopewell 1 63 VA 2013 Dominion Southampton 1 63 VA 2013 Duke L V Sutton 1 93 NC 2013 Duke L V Sutton 2 104 NC 2013 Duke L V Sutton 3 403 NC 2013 * FirstEnergy Hatfields Ferry 1 530 PA 2013 * FirstEnergy Hatfields Ferry 2 530 PA 2013 * FirstEnergy Hatfields Ferry 3 530 PA 2013 * FirstEnergy Mitchell 3 278 PA 2013 NRG Titus 1 81 PA 2013 NRG Titus 2 81 PA 2013 NRG Titus 3 81 PA 2013 Pinnacle West Four Corners 1 170 NM 2013 Pinnacle West Four Corners 2 170 NM 2013 Pinnacle West Four Corners 3 220 NM 2013 Rockland Capital B L England 1 113 NJ 2013 Southern Branch 1 266 GA 2013 Southern Branch 2 325 GA 2013 Southern Harllee Branch 1 266 GA 2013 Southern Harllee Branch 2 325 GA 2013 TVA Widows Creek 1 111 AL 2013 TVA Widows Creek 2 111 AL 2013 AEP Clinch River 1 230 VA 2014 AEP Clinch River 2 230 VA 2014 AEP Welsh 2 528 TX 2014 Black Hills Neil Simpson 1 15 WY 2014 Black Hills Osage 1 30 WY 2014 Black Hills Osage 2 30 WY 2014 Black Hills Osage 3 30 WY 2014 CMS Cobb 4 160 MI 2014 CMS Cobb 5 160 MI 2014 CMS Weedock 7 155 MI 2014 CMS Weedock 8 155 MI 2014 CMS Whiting 1 99 MI 2014 CMS Whiting 2 102 MI 2014 CMS Whiting 3 124 MI 2014 Dominion Bremo Bluff 3 71 VA 2014 Dominion Bremo Bluff 4 156 VA 2014 Dominion Salem Harbor 3 145 MA 2014 Duke W S Lee 1 100 SC 2014 Duke W S Lee 2 100 SC 2014 Duke W S Lee 3 170 SC 2014 Duke Wabash River 2 85 IN 2014 Duke Wabash River 3 85 IN 2014 Duke Wabash River 4 85 IN 2014 Duke Wabash River 5 95 IN 2014 Duke Wabash River 6 318 IN 2014 NRG Portland 1 158 PA 2014 NRG Portland 2 243 PA 2014 AEP Big Sandy 1 260 KY 2015 AEP Big Sandy 2 800 KY 2015 AEP Clinch River 3 230 VA 2015 AEP Glen Lyn 5 90 VA 2015 AEP Glen Lyn 6 235 VA 2015 AEP Kammer 1 200 WV 2015 AEP Kammer 2 200 WV 2015 AEP Kammer 3 200 WV 2015 AEP Kanawha River 1 200 WV 2015 AEP Kanawha River 2 200 WV 2015 AEP Muskingum River 1 190 OH 2015 AEP Muskingum River 2 190 OH 2015 AEP Muskingum River 3 205 OH 2015 AEP Muskingum River 4 205 OH 2015 AEP Muskingum River 5 585 OH 2015 AEP Philip Sporn 1 145 WV 2015 AEP Philip Sporn 2 145 WV 2015 AEP Philip Sporn 3 145 WV 2015 AEP Philip Sporn 4 145 WV 2015 AEP Picway 5 95 OH 2015 AEP Tanners Creek 1 145 IN 2015 AEP Tanners Creek 2 145 IN 2015 AEP Tanners Creek 3 200 IN 2015 AEP Tanners Creek 4 482 IN 2015 AES Hutchings 1 58 OH 2015 AES Hutchings 2 55 OH 2015 AES Hutchings 3 63 OH 2015 AES Hutchings 5 63 OH 2015 AES Hutchings 6 63 OH 2015 Allete Laskin 1 55 MN 2015 Allete Laskin 2 51 MN 2015 Allete Taconite 3 82 MN 2015 Alliant Edgewater 3 70 WI 2015 Alliant Nelson Dewey 1 115 WI 2015 Alliant Nelson Dewey 2 111 WI 2015 Dominion Chesapeake ST1 111 VA 2015 Dominion Chesapeake ST2 111 VA 2015 Dominion North Branch 1 74 WV 2015 Dominion Yorktown 1 159 VA 2015 Dominion Yorktown 2 164 VA 2015 DTE Harbor Beach 1 95 MI 2015 Duke Beckjord 1 94 OH 2015 Duke Beckjord 2 94 OH 2015 Duke Beckjord 3 128 OH 2015 Duke Beckjord 4 150 OH 2015 Duke Beckjord 5 238 OH 2015 Duke Beckjord 6 414 OH 2015 Duke Buck 5 128 NC 2015 Duke Buck 6 128 NC 2015 Duke Riverbend 4 94 NC 2015 Duke Riverbend 5 94 NC 2015 Duke Riverbend 6 133 NC 2015 Duke Riverbend 7 133 NC 2015 FirstEnergy Ashtabula 5 244 OH 2015 FirstEnergy Eastlake 1 132 OH 2015 FirstEnergy Eastlake 2 132 OH 2015 FirstEnergy Eastlake 3 132 OH 2015 FirstEnergy Lake Shore 18 245 OH 2015 Kansas City BPU Quindaro 1 72 KS 2015 Kansas City BPU Quindaro 2 111 KS 2015 NRG Avon Lake 7 96 OH 2015 NRG Avon Lake 9 640 OH 2015 NRG New Castle 3 93 PA 2015 NRG New Castle 4 95 PA 2015 NRG New Castle 5 132 PA 2015 NRG Shawville 1 122 PA 2015 NRG Shawville 2 125 PA 2015 NRG Shawville 3 175 PA 2015 NRG Shawville 4 175 PA 2015 PPL Cane Run 4 155 KY 2015 PPL Cane Run 5 168 KY 2015 PPL Cane Run 6 240 KY 2015 PPL Corette 1 154 MT 2015 Rockland Capital B L England 2 155 NJ 2015 Scana Canadys 2 115 SC 2015 Scana Canadys 3 180 SC 2015 Scana McMeekin 1 125 SC 2015 Scana McMeekin 2 125 SC 2015 Southern Branch 3 509 GA 2015 Southern Branch 4 507 GA 2015 Southern Scholz 1 46 FL 2015 Southern Scholz 2 46 FL 2015 Southern Yates 1 97 GA 2015 Southern Yates 2 103 GA 2015 Southern Yates 3 111 GA 2015 Southern Yates 4 133 GA 2015 Southern Yates 5 135 GA 2015 Southern Yates 6 352 GA 2015 Southern Yates 7 355 GA 2015 TVA Colbert 5 472 AL 2015 TVA Widows Creek 3 111 AL 2015 TVA Widows Creek 4 111 AL 2015 TVA Widows Creek 5 111 AL 2015 TVA Widows Creek 6 111 AL 2015 Wisconsin Energy Valley 1 136 WI 2015 Wisconsin Energy Valley 2 136 WI 2015 Xcel Black Dog 3 79 MN 2015 Xcel Black Dog 4 162 MN 2015 AEP Northeastern 4 460 OK 2016 AES Harding Street 5 106 IN 2016 AES Harding Street 6 106 IN 2016 Dominion Chesapeake 3 156 VA 2016 Dominion Chesapeake ST4 217 VA 2016 MidAmerican Neal 1 137 IA 2016 MidAmerican Neal 2 301 IA 2016 MidAmerican Riverside 5 128 IA 2016 MidAmerican Riverside 3HS 5 IA 2016 MidAmerican Scott 1 43 IA 2016 MidAmerican Scott 2 88 IA 2016 PPL Green River 3 68 KY 2016 PPL Green River 4 95 KY 2016 PPL Tyrone 3 71 KY 2016 Southern Kraft 1 48 GA 2016 Southern Kraft 2 52 GA 2016 Southern Kraft 3 101 GA 2016 PNM San Juan 2 320 NM 2017 PNM San Juan 3 495 NM 2017 Southern Mitchell 3 155 GA 2017 TVA Johnsonville 1 107 TN 2017 TVA Johnsonville 2 107 TN 2017 TVA Johnsonville 3 107 TN 2017 TVA Johnsonville 4 107 TN 2017 TVA Johnsonville 5 107 TN 2017 TVA Johnsonville 6 107 TN 2017 Xcel Arapahoe 3 44 CO 2017 Xcel Arapahoe 4 109 CO 2017 Xcel Cherokee 1 107 CO 2017 Xcel Cherokee 2 106 CO 2017 Xcel Cherokee 3 152 CO 2017 Xcel Cherokee 4 352 CO 2017 Xcel Hayden 1 184 CO 2017 Xcel Valmont 5 186 CO 2017 Alliant Edgewater 4 308 WI 2018 CPS Energy J T Deely 1 435 TX 2018 CPS Energy J T Deely 2 436 TX 2018 Portland General Boardman 1 585 OR 2020 TransAlta Centralia 1 688 WA 2020 NV Energy Reid Gardner 1 100 NV 2020 NV Energy Reid Gardner 2 100 NV 2020 NV Energy Reid Gardner 3 98 NV 2020 NV Energy Valmy 1 254 NV 2021 NV Energy Reid Gardner 4 255 NV 2023 NV Energy Valmy 2 268 NV 2025 TransAlta Centralia 2 688 WA 2025 Intermountain Intermountain 1 900 UT 2025 Intermountain Intermountain 2 900 UT 2025 AEP Northeastern 3 460 OK 2026 Total 37,377 ------------------- --------------- ----- ------ ----- --------- PLANTS ALREADY SHUT Owner Plant Name Unit Size State Retirement (MW) AEP Conesville 3 165 OH 2012 AEP Philip Sporn 5 440 WV 2012 AES Greenidge 4 104 NY 2012 AES Westover 8 84 NY 2012 Dairyland Alma 1 19 WI 2012 Dairyland Alma 2 19 WI 2012 Dairyland Alma 3 19 WI 2012 Dairyland Alma 4 61 WI 2012 Dairyland Alma 5 79 WI 2012 Dominion Salem Harbor 1 79 MA 2012 Dominion Salem Harbor 2 77 MA 2012 Dominion State Line 3 197 IN 2012 Dominion State Line 4 318 IN 2012 Dominion State Line 3A --- IN 2012 Dominion State Line 4A --- IN 2012 Duke Cape Fear 5 144 NC 2012 Duke Cape Fear 6 172 NC 2012 Duke Dan River 1 67 NC 2012 Duke Dan River 2 67 NC 2012 Duke Dan River 3 142 NC 2012 Duke Edwardsport 6 40 IN 2012 Duke Edwardsport 7 45 IN 2012 Duke Edwardsport 8 75 IN 2012 Duke H B Robinson 1 172 SC 2012 Duke Lee 1 74 NC 2012 Duke Lee 2 77 NC 2012 Duke Lee 3 246 NC 2012 Dynegy Danskammer 3 139 NY 2012 Dynegy Danskammer 4 237 NY 2012 Edison Intl Crawford 7 213 IL 2012 Edison Intl Crawford 8 319 IL 2012 Edison Intl Fisk 19 326 IL 2012 Edison Intl Mohave 1 790 NV 2012 Edison Intl Mohave 2 790 NV 2012 Exelon Eddystone 2 309 PA 2012 FirstEnergy Albright 1 73 WV 2012 FirstEnergy Albright 2 73 WV 2012 FirstEnergy Albright 3 137 WV 2012 FirstEnergy Armstrong 1 172 PA 2012 FirstEnergy Armstrong 2 172 PA 2012 FirstEnergy Bay Shore 2 138 OH 2012 FirstEnergy Bay Shore 3 142 OH 2012 FirstEnergy Bay Shore 4 215 OH 2012 FirstEnergy Eastlake 4 240 OH 2012 FirstEnergy Eastlake 5 597 OH 2012 FirstEnergy R Paul Smith 9 35 MD 2012 FirstEnergy R Paul Smith 11 75 MD 2012 FirstEnergy Riversville 5 37 WV 2012 FirstEnergy Riversville 6 75 WV 2012 FirstEnergy Willow Island 1 54 WV 2012 FirstEnergy Willow Island 2 181 WV 2012 NRG Elrama 1 93 PA 2012 NRG Elrama 2 93 PA 2012 NRG Elrama 3 103 PA 2012 NRG Elrama 4 171 PA 2012 NRG Niles 1 108 OH 2012 NRG Niles 2 108 OH 2012 NRG Potomac River 1 88 VA 2012 NRG Potomac River 2 88 VA 2012 NRG Potomac River 3 102 VA 2012 NRG Potomac River 4 102 VA 2012 NRG Potomac River 5 102 VA 2012 Santee Cooper Grainger 1 83 SC 2012 Santee Cooper Grainger 2 83 SC 2012 Santee Cooper Jefferies 3 152 SC 2012 Santee Cooper Jefferies 4 150 SC 2012 Scana Canadys 1 105 SC 2012 Scana Urquhart 3 94 SC 2012 TVA John Sevier 1 176 TN 2012 TVA John Sevier 2 176 TN 2012 TVA Johnsonville 7 141 TN 2012 TVA Johnsonville 8 141 TN 2012 TVA Johnsonville 9 141 TN 2012 TVA Johnsonville 10 141 TN 2012 Ameren Hutsonville 3 75 IL 2011 Ameren Hutsonville 4 76 IL 2011 Ameren Meredosia 1 52 IL 2011 Ameren Meredosia 2 53 IL 2011 Ameren Meredosia 3 203 IL 2011 DTE Marysville 7 83 MI 2011 DTE Marysville 8 83 MI 2011 Duke Buck 3 75 NC 2011 Duke Buck 4 38 NC 2011 Duke Cliffside 1 38 NC 2011 Duke Cliffside 2 38 NC 2011 Duke Cliffside 3 61 NC 2011 Duke Cliffside 4 61 NC 2011 Duke Weatherspoon 1 48 NC 2011 Duke Weatherspoon 2 48 NC 2011 Duke Weatherspoon 3 74 NC 2011 Dynegy Vermilion 2 99 IL 2011 Dynegy Vermilion ST1 62 IL 2011 Exelon Cromby 1 144 PA 2011 Exelon Eddystone 1 279 PA 2011 Manitowoc Public Manitowoc 4 10 WI 2011 MG&E Blount Street 3 30 WI 2011 MG&E Blount Street 4 12 WI 2011 MG&E Blount Street 5 23 WI 2011 Somerset Power Somerset 6 109 MA 2011 Southern McDonough 2 252 GA 2011 TVA Watts Bar ST1 56 TN 2011 TVA Watts Bar ST2 56 TN 2011 TVA Watts Bar ST3 56 TN 2011 TVA Watts Bar ST4 56 TN 2011 Xcel Cherokee 2 106 CO 2011 Alliant Dubuque ST2 12 IA 2010 Alliant Lansing 2 11 IA 2010 Alliant Sixth Street 1 9 IA 2010 Alliant Sixth Street 2 3 IA 2010 Alliant Sixth Street 4 13 IA 2010 Alliant Sixth Street 6 8 IA 2010 Alliant Sixth Street 7 15 IA 2010 Alliant Sixth Street 8 29 IA 2010 Alliant Sutherland 2 30 IA 2010 Alliant Prairie Creek 2 18 IA 2010 AMP-Ohio Gorsuch 1 50 OH 2010 AMP-Ohio Gorsuch 2 50 OH 2010 AMP-Ohio Gorsuch 3 50 OH 2010 AMP-Ohio Gorsuch 3 50 OH 2010 Edison Intl Will County 1 151 IL 2010 Edison Intl Will County 2 148 IL 2010 FirstEnergy FirstEnergy RE 4 156 OH 2010 FirstEnergy FirstEnergy RE 5 156 OH 2010 NiSource Mitchell 5 125 IN 2010 NiSource Mitchell 6 125 IN 2010 NiSource Mitchell 11 110 IN 2010 Raton PSC Raton 5 7 NM 2010 UGI Hunlock 3 43 PA 2010 Xcel Cameo 1 24 CO 2010 Xcel Cameo 2 49 CO 2010 AES Westover 7 44 NY 2009 AES Greenidge 3 52 NY 2009 Aurora Energy Aurora 3 2 AK 2009 Springfield Lakeside 6 38 IL 2009 Springfield Lakeside 7 38 IL 2009 Wisconsin Electric Presque Isle 3 58 MI 2009 Wisconsin Electric Presque Isle 4 58 MI 2009 Xcel Riverside 8 227 MN 2009 Total 15,677 (Reporting by Scott DiSavino in New York and Eileen O'Grady in Houston)