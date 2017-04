Nov 13 Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SA (Wodkan SA) :

* Q3 revenue stable at 8.1 million zlotys

* Q3 operating profit 618,974 zlotys versus 199,401 zlotys year ago

* Q3 net profit 622,608 zlotys versus 169,221 zlotys last year Source text for Eikon: Further company coverage: