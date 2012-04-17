SAN FRANCISCO, April 17 YAHOO CFO: SEARCH
REVENUE FLAT TO UP IN Q2, DISPLAY RETURNS TO MID-SINGLE DIGIT
GROWTH
YAHOO CEO: THERE MAY BE "MODEST REVENUE IMPLICATIONS" FROM
ACTIONS COMPANY HAS TAKEN RECENTLY
YAHOO CEO SAYS COMPANY HAS NOT BEEN ABLE TO BRIDGE "VALUATION
GAP" WITH RESPECT TO YAHOO JAPAN STAKE, FOCUSING ON DISCUSSIONS
WITH ALIBABA
YAHOO CEO: I'M CONVINCED WE DON'T NEED TO RE-INVENT WHO WE ARE,
BUT CONVINCED COMPANY NEEDS TO RE-INVENT EXPERIENCE IT PROVIDES
USERS
YAHOO CEO SAYS SEARCH ALLIANCE NOT YET DELIVERING WHAT WAS
EXPECTED; WORKING "PERSONALLY" WITH MICROSOFT TO IMPROVE
PERFORMANCE
YAHOO CFO SAYS COMPANY AIMING FOR 20 PERCENT EX-TAC LONG TERM
OPERATING MARGIN PROFIT
YAHOO CEO SAYS COMPANY IS SHUTTING DOWN ROUGHLY 50 PROPERTIES
THAT DON'T CONTRIBUTE MEANINGFULLY TO ENGAGEMENT OR REVENUE
YAHOO CEO SAYS COMPANY CURRENTLY EXPLORING A SIMPLIFIED
TRANSACTION STRUCTURE TO MONETIZE A PORTION OF ALIBABA GROUP
STAKE
YAHOO CEO SAYS IT'S "EARLY DAYS OF REVISITING RELATIONSHIP" WITH
MICROSOFT TO IMPROVE RESULTS FROM SEARCH ALLIANCE