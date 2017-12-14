FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-21St Century Fox To Spin Off Businesses And Create New “Fox”
Sections
Featured
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
Technology
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
World
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
South Asia
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 14, 2017 / 1:15 PM / in 2 days

BRIEF-21St Century Fox To Spin Off Businesses And Create New “Fox”

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Walt Disney Co:

* 21ST CENTURY FOX TO SPIN OFF BUSINESSES AND CREATE NEW “FOX”; A GROWTH COMPANY CENTERED ON LIVE NEWS AND SPORTS BRANDS AND THE ICONIC FOX BRAND

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - SPIN-OFF WILL BE TAXABLE TO 21ST CENTURY FOX, BUT NOT TO ITS SHAREHOLDERS

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC - PRIOR TO COMPLETION OF SPIN-OFF, NEW FOX WILL PAY AN $8.5 BILLION CASH DIVIDEND TO 21ST CENTURY FOX

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - NEW FOX WOULD MAINTAIN TWO CLASSES OF COMMON STOCK: CLASS A COMMON AND CLASS B COMMON VOTING SHARES

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - ON SPIN-OFF CLOSING, CO‘S SHAREHOLDERS WOULD RECEIVE ONE SHARE OF STOCK IN NEW FOX FOR EACH SAME CLASS OF CO‘S SHARE HELD

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - GOLDMAN SACHS IS LEAD FINANCIAL ADVISOR TO CO AND PROVIDED A BRIDGE LOAN COMMITMENT OF UP TO $9 BILLION TO NEW FOX

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC - CENTERVIEW PARTNERS AND DEUTSCHE BANK ARE ALSO ACTING AS FINANCIAL ADVISORS TO COMPANY

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - NEW FOX TO GET STEP-UP IN ITS TAX BASIS COMMENSURATE WITH CORPORATE TAX RELATING TO SPIN-OFF

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - DEAL WITH DISNEY VALUES MERGED 21ST CENTURY FOX BUSINESS AT $28/SHARE USING REFERENCE DISNEY SHARE PRICE OF $102

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - DEAL WITH DISNEY VALUES MERGED 21ST CENTURY FOX BUSINESS AT NEARLY $30/SHARE BASED ON DISNEY‘S DEC. 13 CLOSING PRICE

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - NEW “FOX” WILL ALSO INCLUDE COMPANY‘S STUDIO LOT IN LOS ANGELES AND EQUITY INVESTMENT IN ROKU

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - NEW “FOX” TO INCLUDE FOX NEWS, FOX BUSINESS, FOX BROADCASTING CO, FOX SPORTS, FOX TELEVISION STATIONS GROUP, FS1, FS2, FOX DEPORTES & BTN

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - TO COMBINE REST OF ITS BUSINESSES WITH DISNEY, INCLUDING FILM & TELEVISION STUDIOS, CABLE ENTERTAINMENT NETWORKS, INTERNATIONAL TV BUSINESSES

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX - CO ANTICIPATES THAT ACQUISITION OF SKY WILL CLOSE BY JUNE 30, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.