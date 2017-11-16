BRIEF-3i group H1 net asset value per share rises to 652 pence

Nov 16 (Reuters) - 3i Group Plc
* H1 CONTINUED PROGRESSION IN NAV PER SHARE TO 652 PENCE (31 MARCH 2017: 604 PENCE)
* COMPLETED FOUR NEW PRIVATE EQUITY INVESTMENTS TOTALLING £514 MILLION IN HANS ANDERS, FORMEL D, LAMPENWELT AND CIRTEC MEDICAL IN H1
* INTERIM DIVIDEND OF 8.0 PENCE IN LINE WITH OUR DIVIDEND POLICY
* TOTAL RETURN IN FIRST HALF WAS £655 MILLION (SEPTEMBER 2016: £1,006 MILLION), OR 11% ON OPENING SHAREHOLDERS’ FUNDS
* PRIVATE EQUITY PORTFOLIO DELIVERED GOOD EARNINGS GROWTH AND A GROSS INVESTMENT RETURN OF £715 MILLION (SEPTEMBER 2016: £989 MILLION)
* 3I‘S PRIVATE EQUITY PORTFOLIO HAS BEEN TRANSFORMED IN RECENT YEARS AND ITS INTERNATIONAL INVESTMENTS, PARTICULARLY IN NORTHERN EUROPE AND NORTH AMERICA, NOW ACCOUNT FOR C.90% OF TOTAL BY VALUE
* COMPOUNDING BENEFIT OF PORTFOLIO COMPANY ACTION‘S STRONG GROWTH MEANS THAT WE ARE NOW VALUING OUR HOLDING AT OVER £2.0 BILLION (31 MARCH 2017: £1.7 BILLION)
* NET DEBT ACROSS PORTFOLIO INCREASED TO 3.5X EBITDA (31 MARCH 2017: 3.3X) PRINCIPALLY DUE TO REFINANCING OF SCANDLINES IN JULY 2017 Further company coverage: (Reporting by Dasha Afanasieva)