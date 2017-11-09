BRIEF-3i Infrastructure posts ‍net asset value of 1.8 bln stg at 30 september​

Nov 9 (Reuters) - 3i Infrastructure Plc
* NET ASSET VALUE (“NAV”) OF £1,817M AT 30 SEPTEMBER, UP FROM £1,695.9M MARCH 30
* 7.1% GOOD PORTFOLIO PERFORMANCE DROVE GROWTH IN NET ASSET
* TOTAL RETURN OF £121M FOR PERIOD AHEAD OF 8% TO TOTAL RETURN ON OPENING NAV VALUE 10% PER ANNUM RETURN TARGET OVER MEDIUM TERM
* INVESTMENTS IN AWG AND ELENIA ARE BOTH SUBJECT TO ONGOING STRATEGIC REVIEW AND AS PART OF THESE REVIEWS, OFFERS HAVE BEEN INVITED
* AWG WAS VALUED AT £288.4 MILLION AT SEPTEMBER 2017 Further company coverage: (Reporting by Dasha Afanasieva)