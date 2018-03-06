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March 6, 2018 / 3:36 PM / a day ago

BRIEF-500.Com, China Sports Lottery Administration Enter Framework Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - 500.Com Ltd:

* 500.COM ENTERED INTO FRAMEWORK AGREEMENT WITH THE CHINA SPORTS LOTTERY ADMINISTRATION CENTER TO DEVELOP PHYSICAL SALES CHANNELS

* 500.COM LTD - ‍UNDER FRAMEWORK AGREEMENT, SPORTS LOTTERY CENTER WILL PROVIDE SUPPORT TO PROJECT​

* 500.COM LTD - CO, CHINA SPORTS LOTTERY ADMINISTRATION CENTER ENTERED INTO A FRAMEWORK AGREEMENT

* 500.COM LTD - WILL SEEK TO ENTER COOPERATION AGREEMENTS WITH PROVINCIAL SPORTS LOTTERIES CENTERS TO ASSIST IN INSTALLING SPORTS LOTTERY TERMINALS​

* 500.COM - DEAL UNDER WHICH CO, CHINA SPORTS LOTTERY ADMINISTRATION CENTER TO COOPERATE TO DEVELOP PHYSICAL CHANNELS TO SELL SPORTS LOTTERY TICKETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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