BRIEF-Aareal Bank Forecasts Decline In 2018 Operating Profit

Feb 28 (Reuters) - Aareal Bank Ag:
* DGAP-NEWS: AAREAL BANK GROUP PROPOSES A MARKED INCREASE IN THE DIVIDEND, FROM EUR 2.00 TO EUR 2.50 PER SHARE, REFLECTING A STRONG FINANCIAL YEAR 2017
* Q4 ACCOUNTED FOR CONSOLIDATED OPERATING PROFIT OF EUR 66 MILLION
* IMPLEMENTATION OF “AAREAL 2020” PROGRAMME IS FULLY ON TRACK AT MID-TERM POINT
* ANTICIPATES CHALLENGING BUSINESS ENVIRONMENT TO PREVAIL DURING CURRENT FINANCIAL YEAR
* ANTICIPATES CONSOLIDATED NET INTEREST INCOME FOR FULL YEAR 2018 BETWEEN EUR 570 MILLION AND EUR 610 MILLION
* EXPECTS CONSOLIDATED OPERATING PROFIT FOR CURRENT YEAR TO BE IN A RANGE BETWEEN EUR 260 MILLION AND EUR 300 MILLION
* WILL CONTINUE REDUCTION OF NON-STRATEGIC PORTFOLIOS IN STRUCTURED PROPERTY FINANCING SEGMENT DURING 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: