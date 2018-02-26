BRIEF-AB Volvo revises board proposal after Geely owner Li Shufu buys stake in Daimler

Feb 26 (Reuters) - AB Volvo:
* PRESS INFORMATION FROM AB VOLVO‘S ELECTION COMMITTEE. AB VOLVO‘S ELECTION COMMITTEE PRESENTS REVISED BOARD PROPOSAL
* SAYS ELECTION COMMITTEE NO LONGER PROPOSES RE-ELECTION OF HÅKAN SAMUELSSON
* SAYS REVISED BOARD PROPOSAL DUE TO ANNOUNCEMENT THAT LI SHUFU, VIA GEELY GROUP, HAS BECOME LARGEST SHAREHOLDER IN DAIMLER
* VOLVO CAR GROUP, IN WHICH HÅKAN SAMUELSSON IS CEO, IS A SUBSIDIARY OF ZHEIJANG GEELY HOLDING GROUP WHOSE MAIN OWNER IS LI SHUFU
* SAYS ELECTION COMMITTEE‘S PROPOSAL IS OTHERWISE UNCHANGED IN RELATION TO PROPOSAL PRESENTED ON FEBRUARY 23, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)