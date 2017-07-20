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BRIEF-Ablynx and Sanofi enter into a strategic collaboration
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July 20, 2017 / 5:14 AM / 21 days ago

BRIEF-Ablynx and Sanofi enter into a strategic collaboration

1 Min Read

July 20 (Reuters) - ABLYNX NV:

* ABLYNX AND SANOFI ENTER INTO A STRATEGIC COLLABORATION TO DEVELOP NANOBODY PRODUCT CANDIDATES FOCUSED ON IMMUNE-MEDIATED INFLAMMATORY DISEASES

* ABLYNX NV - ‍COLLABORATION GIVES SANOFI ACCESS TO CERTAIN NANOBODIES IN ABLYNX'S EXISTING PORTFOLIO​

* ABLYNX NV - ‍SANOFI GAINS EXCLUSIVE GLOBAL RIGHTS TO CERTAIN MULTI-SPECIFIC NANOBODIES AGAINST SELECTED TARGETS​

* ABLYNX NV - ‍FINANCIAL TERMS INCLUDE AN UPFRONT PAYMENT OF EUR 23 MILLION TO ABLYNX​

* ABLYNX NV - ‍ABLYNX WILL RECEIVE RESEARCH FUNDING, ESTIMATED TO AMOUNT TO EUR 8 MILLION FOR INITIALLY SELECTED TARGETS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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