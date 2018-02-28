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February 28, 2018 / 10:44 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-‍ACCC Flags Concerns About Saputo-Murray Goulburn Deal​

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Australian Competition and Consumer Commission:

* ‍ACCC FLAGS CONCERNS ABOUT SAPUTO-MURRAY GOULBURN DEAL​

* ‍“OUR VIEW IS THAT SAPUTO OWNING KOROIT PLANT WOULD SUBSTANTIALLY LESSEN COMPETITION FOR ACQUISITION OF DAIRY FARMERS’ RAW MILK IN REGION.”​

* CONCERNS ARE THAT SAPUTO AND FONTERRA WOULD BE MORE LIKELY TO OFFER LOWER PRICES IF SAPUTO ACQUIRED KOROIT

* CONSIDERS KOROIT WOULD REMAIN IN MARKET & WOULD LIKELY BE ACQUIRED BY ANOTHER BUSINESS IF SAPUTO ACQUISITION DOES NOT PROCEED Source text(reut.rs/2HScyVv) Further company coverage:

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