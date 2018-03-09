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March 9, 2018 / 6:57 AM / a day ago

BRIEF-Accell Group NV FY Net Turnover EUR 1.07 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Accell Group Nv:

* FY NET TURNOVER EUR 1.07 BILLION VERSUS EUR 1.05 BILLION YEAR AGO

* FY NET INCOME EUR 10.5 MILLION VERSUS EUR 32.3 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING RESULT EUR 38.0 MILLION VERSUS EUR 60.4 MILLION YEAR AGO

* ANTICIPATES REALISATION OF € 60 MILLION TO € 80 MILLION IN STRUCTURAL SAVINGS ON AN ANNUAL BASIS BY 2022

* TO PROPOSE A DIVIDEND OF EUR 0.50 PER SHARE FOR 2017

* EXPECTS AN INCREASE IN GROUP TURNOVER AND A HIGHER UNDERLYING OPERATING RESULT FOR 2018

* HIELKE SYBESMA (CFO) DECIDED TO LEAVE THE CO AS OF 1 MAY 2018 AND WILL STEP DOWN FROM THE BOARD OF DIRECTORS AS OF 25 APRIL Source text: bit.ly/2Ie2i9W Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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