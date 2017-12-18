FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Achillion Announces ACH-4471 Granted Orphan Drug Designation For The Treatment Of C3 Glomerulopathy
Sections
Featured
England face postmortem after Ashes capitulation
ASHES
England face postmortem after Ashes capitulation
Congress poised to approve biggest tax overhaul in 30 years
U.S.
Congress poised to approve biggest tax overhaul in 30 years
How a secretive police squad racked up kills in Duterte's drug war
Special Report
REUTERS INVESTIGATES
How a secretive police squad racked up kills in Duterte's drug war
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 18, 2017 / 11:51 AM / a day ago

BRIEF-Achillion Announces ACH-4471 Granted Orphan Drug Designation For The Treatment Of C3 Glomerulopathy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Achillion Pharmaceuticals Inc:

* ACHILLION ANNOUNCES ACH-4471 GRANTED ORPHAN DRUG DESIGNATION FOR THE TREATMENT OF C3 GLOMERULOPATHY (C3G) AND THE INITIATION OF A PHASE 1 EXTENDED-RELEASE BIOAVAILABILITY STUDY

* ACHILLION PHARMACEUTICALS INC - INITIATED BIOAVAILABILITY STUDY EVALUATING EXTENDED-RELEASE FORMULATIONS OF ACH-4471 IN HEALTHY VOLUNTEERS

* ACHILLION PHARMACEUTICALS INC - INITIATION OF BIOAVAILABILITY STUDY OF EXTENDED RELEASE FORMULATIONS OF ACH-4471 IN HEALTHY VOLUNTEERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.