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#Regulatory News
January 23, 2018 / 1:45 PM / a day ago

BRIEF-Acm Research Announces Receipt Of Significant Saps Orders

Reuters Staff

1 Min Read

Acm Research Inc:

* ACM RESEARCH ANNOUNCES RECEIPT OF SIGNIFICANT SAPS ORDERS

* ACM RESEARCH INC - ORDERS REPRESENT BINDING PURCHASE COMMITMENTS TOTALING $38.1 MILLION FROM FIVE EXISTING CUSTOMERS

* ACM RESEARCH SAYS INTEND TO SHIP ORDERED TOOLS BY Q3 OF 2018

* ACM RESEARCH SAYS EXPECTS SALES PRICES OF TOOLS TO BE RECOGNIZED AS REVENUE IN 2018

* ACM RESEARCH SAYS RECEIVED ORDERS FOR WAFER-CLEANING TOOLS BASED ON ACM‘S PROPRIETARY SPACE ALTERNATED PHASE SHIFT (SAPS) TECHNOLOGY Source text for Eikon: Further company coverage:

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