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February 12, 2018 / 2:09 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Adamis Pharmaceuticals Announces FDA Acceptance For Review For The  Supplemental New Drug Application

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Adamis Pharmaceuticals Corp:

* ADAMIS PHARMACEUTICALS ANNOUNCES FDA ACCEPTANCE FOR REVIEW FOR THE SUPPLEMENTAL NEW DRUG APPLICATION OF ITS LOW DOSE SYMJEPI PRODUCT CANDIDATE

* ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP - FDA FURTHER INDICATED THAT NO POTENTIAL REVIEW ISSUES WERE IDENTIFIED

* ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP - FDA FURTHER INDICATED THAT NO POTENTIAL REVIEW ISSUES WERE IDENTIFIED

* ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP - FDA INDICATED IF NO MAJOR DEFICIENCIES IDENTIFIED, THEY ARE TARGETING SEPTEMBER 3, 2018 TO COMMUNICATE PROPOSED LABELING Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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