FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Adaptimmune Therapeutics Says On Jan 5, Co Entered Into Agreement With Cell, Gene Therapy Catapult For Vector Production In UK
Sections
Featured
GM races to build a formula for profitable electric cars
Technology
GM races to build a formula for profitable electric cars
Wrong wax? Snow problem for Olympic athletes
Sports
Wrong wax? Snow problem for Olympic athletes
Slip-sliding down the Sahara snow
Editor's picks
Slip-sliding down the Sahara snow
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 8, 2018 / 1:26 PM / in a day

BRIEF-Adaptimmune Therapeutics Says On Jan 5, Co Entered Into Agreement With Cell, Gene Therapy Catapult For Vector Production In UK

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Adaptimmune Therapeutics Plc:

* ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS SAYS ON JAN 5, CO ENTERED INTO AGREEMENT WITH CELL AND GENE THERAPY CATAPULT FOR VECTOR PRODUCTION IN UK - SEC FILING

* ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS - AGREEMENT IS FOR TERM OF 5 YEARS WITH EARLIER TERMINATION AVAILABLE TO BOTH PARTIES ON PROVISION OF 12 MONTHS’ NOTICE

* ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC - AGREEMENT WILL ENABLE CO TO HAVE ITS OWN DEDICATED VECTOR MANUFACTURING SPACE IN UK

* ADAPTIMMUNE - AGREEMENT TO ENSURE VECTOR SUPPLY PRODUCTION BEYOND 2020 FOR ONGOING STUDIES WITH 3 SPEAR T-CELL THERAPIES, MAGE-A4, MAGE-A10 AND AFP Source text (bit.ly/2m7wkSH) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.