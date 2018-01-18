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#Regulatory News
January 18, 2018 / 3:12 PM / 2 days ago

BRIEF-ADM And Vland Enter Joint Development Agreement For Feed Enzyme Technology

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Archer Daniels Midland Co:

* ADM AND VLAND ENTER JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT FOR FEED ENZYME TECHNOLOGY

* ADM TO OPEN NEW LAB TO CONDUCT ENZYME RESEARCH AND DEVELOPMENT

* VLAND TO CONDUCT RESEARCH & DEVELOPMENT IN ITS QINGDAO RESEARCH LABORATORY

* PRODUCTS DEVELOPED UNDER AGREEMENT WILL BE COMMERCIALIZED BY BOTH COMPANIES

* UNDER TERMS OF AGREEMENT, COMPANIES WILL SHARE ENZYME-PRODUCING STRAINS AS A BASIS FOR DEVELOPMENT OF FEED ENZYMES

* JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF ENZYMES FOR ANIMAL FEED APPLICATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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