BRIEF-ADM, Cargill To Launch Soybean Joint Venture In Egypt

Feb 26 (Reuters) - Archer Daniels Midland Co:
* ARCHER DANIELS MIDLAND - CO, CARGILL AGREED TO LAUNCH JV TO PROVIDE SOYBEAN MEAL AND OIL FOR CUSTOMERS IN EGYPT
* ARCHER DANIELS MIDLAND - JV WILL BE MANAGED AS STANDALONE ENTITY CONSISTING OF EQUAL OWNERSHIP BY CO, CARGILL
* ARCHER DANIELS - JV ASSETS WILL NOT INCLUDE CARGILL‘S GRAIN BUSINESS AND PORT TERMINAL IN DEKHEILA
* ARCHER DANIELS MIDLAND - JV WILL HAVE A MANAGEMENT TEAM REPORTING TO BOARD OF DIRECTORS APPOINTED BY TWO PARENT COS
* ARCHER DANIELS - JV ASSETS WILL ALSO NOT INCLUDE ADM-MEDSOFTS JV AT PORT OF ALEXANDRIA
* ARCHER DANIELS MIDLAND - CARGILL IS CURRENTLY EXPANDING CRUSH PLANT FROM 3,000 METRIC TONS TO 6,000 METRIC TONS OF DAILY CRUSH CAPACITY
* ARCHER DANIELS MIDLAND - CO, CARGILL HOPE TO FORMALLY LAUNCH JOINT VENTURE IN MID-2018 Source text for Eikon: Further company coverage: