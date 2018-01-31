BRIEF-ADP Reports Q2 Adjusted Earnings Per Share $0.99

Jan 31 (Reuters) - Automatic Data Processing Inc:
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.90 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 REVENUE $3.2 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $3.19 BILLION
* RAISING FISCAL 2018 DILUTED EARNINGS PER SHARE GROWTH OUTLOOK TO 8% TO 9%
* RAISING FISCAL 2018 ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE GROWTH OUTLOOK TO 12% TO 13%
* ADP - QTRLY ADJUSTED EFFECTIVE TAX RATE EXCLUDES A ONE-TIME NET BENEFIT OF APPROXIMATELY $46 MILLION RELATED TO REVALUATION OF U.S. DEFERRED TAX BALANCES
* SEES FISCAL 2018 PRE-TAX PROXY CONTEST CHARGES OF ABOUT $33 MILLION
* NOW ASSUMES ADJUSTED EBIT MARGIN WILL DECLINE APPROXIMATELY 50 BASIS POINTS FOR FULL YEAR
* ADP - FY FISCAL 2018 REVENUE FORECAST CONTINUES TO ASSUME GROWTH IN WORLDWIDE NEW BUSINESS BOOKINGS OF 5% TO 7% COMPARED TO $1.65 BILLION SOLD IN FISCAL 2017
* ANTICIPATED FISCAL 2018 PRE-TAX RESTRUCTURING CHARGES OF ABOUT $25 MILLION RELATED TO SERVICE ALIGNMENT INITIATIVE
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.99, REVENUE VIEW $13.21 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: