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February 12, 2018 / 12:09 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Advanced Accelerator Applications Enters Into Worldwide License Agreement With Cancer Targeted Technology

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Advanced Accelerator Applications SA :

* ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA - ENTERED INTO EXCLUSIVE WORLDWIDE LICENSE AGREEMENT WITH CANCER TARGETED TECHNOLOGY

* ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA - AGREEMENT WITH CTT TO DEVELOP AND MARKET INVESTIGATIONAL NEW DRUG PRODUCT, F-18-LABELED CTT1057

* ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA - TERMS OF AGREEMENT WITH CTT INCLUDE AN UPFRONT LICENSING FEE, CERTAIN MILESTONE AND ROYALTY PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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