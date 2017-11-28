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BRIEF-Advanced Emissions Solutions Delivered Notice That Co's 401(K) Plan Will Be "Blacked Out" To Effect Any Transaction In Co's Stock Through Plan Accounts
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November 28, 2017 / 10:31 PM / a day ago

BRIEF-Advanced Emissions Solutions Delivered Notice That Co's 401(K) Plan Will Be "Blacked Out" To Effect Any Transaction In Co's Stock Through Plan Accounts

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Advanced Emissions Solutions Inc :

* ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS-DELIVERED NOTICE THAT CO‘S 401(K) PLAN WILL BE “BLACKED OUT” TO EFFECT ANY TRANSACTION IN CO‘S STOCK THROUGH PLAN ACCOUNTS

* ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS-401(K) PLAN PARTICIPANTS TO TEMPORARILY BE UNABLE TO TRANSACT IN ACCOUNTS FROM 4:00 P.M. ET DEC 26, TO ABOUT JAN 3, 2018​

* ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS-CO'S DIRECTORS, EXECUTIVE OFFICERS PROHIBITED FROM ACQUIRING/TRANSFERRING ANY EQUITY SECURITY OF CO DURING RESTRICTED TIME Source text: [bit.ly/2Afjsmk] Further company coverage:

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