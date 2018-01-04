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BRIEF-Advanced Emissions Solutions Says Co And Some Parties Terminated Certain Obligations
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#Regulatory News
January 4, 2018 / 10:40 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Advanced Emissions Solutions Says Co And Some Parties Terminated Certain Obligations

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Advanced Emissions Solutions Inc:

* ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS - ON DEC 29, CO, ADA-ES, ADA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, AC VENTURE DEFENDANTS, ECP DEFENDANTS TERMINATED CERTAIN OBLIGATIONS

* ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS - PARTIES TERMINATED CERTAIN OBLIGATIONS UNDER SETTLEMENT AGREEMENT REGARDING CERTAIN OF ADA-ES’ INDEMNITY OBLIGATIONS

* ADVANCED EMISSIONS - ADA-ES’ INDEMNITY OBLIGATIONS IS TO TERMINATE CERTAIN PROVISIONS OF INDEMNITY SETTLEMENT AGREEMENT DATED NOV 28, 2011 AMONGST PARTIES

* ADVANCED EMISSIONS SAYS AS PER CONCURRENT AGREEMENT, CO, NORIT INTERNATIONAL B.V., CABOT NORIT AMERICAS AGREED TO FINAL PAYMENT OF $3.3 MILLION - SEC FILING Source text: (bit.ly/2E7cb6G) Further company coverage:

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