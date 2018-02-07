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#Regulatory News
February 7, 2018 / 1:34 PM / in 18 hours

BRIEF-Advanced Proteome Therapeutics And Immunobiochem Enter Into Collaboration And Option Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Advanced Proteome Therapeutics Corp :

* ADVANCED PROTEOME THERAPEUTICS AND IMMUNOBIOCHEM CORPORATION ENTER INTO A COLLABORATION AND OPTION AGREEMENT

* ADVANCED PROTEOME THERAPEUTICS - CO, IMMUNOBIOCHEM ENTER INTO COLLABORATION AND OPTION AGREEMENT TO DEVELOP SUPERIOR ANTIBODY-DRUG CONJUGATES

* ADVANCED PROTEOME THERAPEUTICS - IMMUNOBIOCHEM GRANTED RIGHTS TO LICENSE PROPRIETARY SITE-SELECTIVE CONJUGATION TECHNOLOGY

* ADVANCED PROTEOME THERAPEUTICS CORP - PRE-NEGOTIATED LICENSING TERMS INCLUDE UPFRONT AND MILESTONE PAYMENTS AND ROYALTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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