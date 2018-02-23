FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 23, 2018 / 11:44 AM / a day ago

BRIEF-Advansix Says Entered Into Amendment No. 1 To Credit Agreement​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Advansix Inc:

* ADVANSIX INC - ‍ON FEBRUARY 21, 2018 CO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 1 TO CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF SEPTEMBER 30, 2016 -SEC FILING​

* ADVANSIX - ‍PURSUANT TO AMENDMENT, TERM LOAN UNDER EXISTING CREDIT AGREEMENT WAS TERMINATED, OUTSTANDING TERM LOANS THEREUNDER WERE PAID IN FULL​

* ADVANSIX - ‍PURSUANT TO AMENDMENT MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY WAS RAISED TO $425 MILLION​

* ADVANSIX INC - ‍REVOLVING CREDIT FACILITY UNDER AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT HAS A SCHEDULED MATURITY DATE OF FEBRUARY 21, 2023​ Source text : (bit.ly/2CdXjGJ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.