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BRIEF-Aedas files documents to regulator to enter spanish stock exchange
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#Financials
October 5, 2017 / 5:41 PM / 12 days ago

BRIEF-Aedas files documents to regulator to enter spanish stock exchange

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - Aedas Homes:

* FILES DOCUMENTS TO REGULATOR TO ENTER SPANISH STOCK EXCHANGE

* AEDAS SAYS INDICATIVE PRICE RANGE OF OFFERING BETWEEN 31.65 EUROS AND 33.15 EUROS

* AEDAS SAYS EXPECTS ITS ORDINARY SHARES TO LIST ON SPANISH STOCK EXCHANGES ON OR ABOUT OCTOBER 20

* AEDAS SAYS DOES NOT INTEND TO DISTRIBUTE DIVIDENDS IN NEXT THREE FISCAL YEARS

* AEDAS SAYS PLANS TO RAISE UP TO ABOUT 100 MILLION EURO IN THE NEW SHARES OFFER Source text: bit.ly/2yrlDmJ

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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