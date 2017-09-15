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BRIEF-Aevis Victoria H1 net profit up at CHF 12.2 mln
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September 15, 2017 / 5:12 AM / a month ago

BRIEF-Aevis Victoria H1 net profit up at CHF 12.2 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 15 (Reuters) - AEVIS VICTORIA SA

* H1 NET PROFIT OF CHF 12.2 MILLION, IN COMPARISON TO A NET PROFIT OF CHF 4.5 MILLION IN THE FIRST HALF OF 2016‍​

* H1 REVENUE CHF 336.6 MILLION VERSUS CHF 293.5 MILLION YEAR AGO

* OUTLOOK 2017: EXPECTS TO REALISE A TOTAL REVENUE OF MORE THAN CHF 700 MILLION AND AN EBITDAR OF MORE THAN CHF 100 MILLION

* SURGE IN PROFITABILITY IS EXPECTED TO BE SUSTAINED AND WILL ALLOW TO PROPOSE INCREASED DISTRIBUTION TO ITS SHAREHOLDERS AT AGM Source text - bit.ly/2x0rHkP Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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