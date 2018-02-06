BRIEF-AGCO Q4 Earnings Per Share $0.55

Feb 6 (Reuters) - AGCO Corp:
* SAYS “RELATIVELY STABLE INDUSTRY DEMAND IS ANTICIPATED ACROSS ALL REGIONS IN 2018”
* QUARTERLY DIVIDEND INCREASED TO $0.15 PER SHARE EFFECTIVE FIRST QUARTER 2018
* AGCO - INCOME TAX PROVISION DURING Q4 INCLUDES ONE-TIME CHARGE OF ABOUT $42.0 MILLION RESULTING FROM U.S. TAX REFORM LEGISLATION ON DEC 22, 2017
* SAYS “GROSS AND OPERATING MARGINS ARE EXPECTED TO IMPROVE FROM 2017 LEVELS” IN 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.13, REVENUE VIEW $2.39 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.77, REVENUE VIEW $8.78 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: