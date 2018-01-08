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BRIEF-Agenus Announces $230 Mln Royalty Monetization With Healthcare Royalty Partners
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#Regulatory News
January 8, 2018 / 2:01 PM / a day ago

BRIEF-Agenus Announces $230 Mln Royalty Monetization With Healthcare Royalty Partners

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Agenus Inc:

* AGENUS INC. ANNOUNCES $230 MILLION ROYALTY MONETIZATION WITH HEALTHCARE ROYALTY PARTNERS

* AGENUS INC - TRANSACTION IS COMPRISED OF $190 MILLION OF CASH PROCEEDS AT CLOSING PLUS UP TO $40 MILLION IN MILESTONE PAYMENTS

* AGENUS INC - AGENUS WILL USE PART OF THE PROCEEDS TO REDEEM ITS ROYALTY BOND FROM OBERLAND, AMONG OTHERS

* AGENUS INC - IN EVENT THAT CERTAIN SALES MILESTONES ARE NOT MET, AGENUS WILL OWE HCR APPROXIMATELY $26 MILLION IN 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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