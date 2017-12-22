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BRIEF-Agnico Eagle To Purchase Exploration Assets Of Canadian Malartic
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#Regulatory News
December 22, 2017 / 12:42 AM / 4 days ago

BRIEF-Agnico Eagle To Purchase Exploration Assets Of Canadian Malartic

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Agnico Eagle Mines Ltd:

* AGNICO EAGLE TO PURCHASE THE EXPLORATION ASSETS OF CANADIAN MALARTIC CORPORATION; INCLUDING THE KIRKLAND LAKE AND HAMMOND REEF GOLD PROJECTS

* AGNICO EAGLE - ‍ WILL ACQUIRE ALL CANADIAN EXPLORATION ASSETS OF CANADIAN MALARTIC INCLUDING KIRKLAND LAKE AND HAMMOND REEF GOLD PROJECTS​

* AGNICO EAGLE MINES - EFFECTIVE PURCHASE PRICE AFTER THE DISTRIBUTION OF THE SALE PROCEEDS BY CMC TO ITS SHAREHOLDERS WILL BE US$162.5 MILLION IN CASH‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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