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BRIEF-Agora Q4 Operation Result Might Be Affected By Write-Downs
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#Technology, Media and Telecommunications
January 4, 2018 / 2:34 PM / in a day

BRIEF-Agora Q4 Operation Result Might Be Affected By Write-Downs

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - AGORA SA:

* IS CONDUCTING IMPAIRMENT TESTS ON FIXED ASSETS

* ESTIMATES THAT HIGHER AMORTISATION WRITE-DOWNS WILL REDUCE CO OPERATIONAL RESULT IN Q4 BY ABOUT 5 MILLION ZLOTYS

* MAY ALSO NEED TO WRITE DOWN VALUE OF FIXED ASSETS WHAT MIGHT AFFECT CONSOLIDATED OPERATIONAL RESULT IN Q4 BY ABOUT 70-90 MILLION ZLOTYS

* CO‘S ANALYSIS SHOWS LIKELYHOOD OF WRITE-DOWNS OF FIXED ASSETS CONCERNING PRINT SEGMENT, VALUE OF PRESS TITLE “CZTERY KĄTY” AND VALUE OF FIRM TRADER.COM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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