BRIEF-Agrium To Buy Louis Dreyfus' Fertilizer Business In Australia

Dec 12 (Reuters) - Agrium Inc:
* AGRIUM TO ACQUIRE LOUIS DREYFUS COMPANY‘S FERTILIZER BUSINESS IN AUSTRALIA
* TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS AND IS EXPECTED TO CLOSE IN Q1 OF 2018
* MACROFERTIL BUSINESS INCLUDES SIX FERTILIZER STORAGE AND DISTRIBUTION ASSETS WITH COATING AND BLENDING CAPABILITIES
* ANNOUNCED BINDING PURCHASE AGREEMENT BETWEEN CO‘S AUSTRALIAN AG-RETAIL BUSINESS AND LOUIS DREYFUS CO FOR ACQUISITION OF MACROFERTIL Source text for Eikon: Further company coverage: