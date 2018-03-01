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March 1, 2018 / 8:05 AM / Updated a day ago

BRIEF-AIB CFO says clearly appetite for further state share sales

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Aib Group Plc:

* ALLIED IRISH BANKS CFO SAYS WELL ON TRACK FOR A STABLE COST INCOME RATIO BELOW 50 PERCENT BEYOND 2019

* ALLIED IRISH BANKS CFO SAYS DIVIDEND GUIDANCE REMAINS THE SAME, ON TRACK TO HIT 50 TO 60 PERCENT PAYOUT

* ALLIED IRISH BANKS CFO SAYS CLEARLY APPETITE AND SUPPORT FOR FURTHER STATE SHARE SALES

* ALLIED IRISH BANKS CFO SAYS SEES OVERALL IRISH MORTGAGE MARKET INCREASING TO 9-10 BILLION EUROS THIS YEAR

* ALLIED IRISH BANKS CEO SAYS SELLING DISTRESSED HOME LOANS NOT PART OF NPL REDUCTION PLAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)

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