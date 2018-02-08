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February 8, 2018 / 9:51 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-AIG Reports Quarterly Loss Per Share Of $7.33

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - American International Group Inc:

* QUARTERLY LOSS PER SHARE $7.33

* QUARTERLY ADJUSTED AFTER-TAX EARNINGS PER SHARE $0.57

* Q4 NET LOSS INCLUDED CHARGE OF $6.7 BILLION RELATED TO ENACTMENT OF TAX CUTS AND JOBS ACT

* Q4 GENERAL INSURANCE ADJUSTED PRE-TAX INCOME INCLUDED $762 MILLION CATASTROPHE LOSSES, OF WHICH $572 MILLION RELATED TO CALIFORNIA WILDFIRES

* BOOK VALUE PER COMMON SHARE, EXCLUDING AOCI $66.41 AT QUARTER-END VERSUS $74.01 AT Q3-END

* QUARTERLY TOTAL GENERAL INSURANCE NET PREMIUMS WRITTEN $5,892 MILLION VERSUS $6,512 MILLION

* QUARTERLY TOTAL GENERAL INSURANCE COMBINED RATIO 113.3 PERCENT VERSUS 182.5 PERCENT

* AIG - “OUR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS WERE SIGNIFICANTLY IMPACTED BY CATASTROPHE LOSSES” Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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