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January 22, 2018 / 12:28 PM / a day ago

BRIEF-AIG Says Validus To Pay Termination Fee Of $162 Mln‍​ If Merger Terminated Under Some Conditions

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - American International Group Inc:

* AIG SAYS IF VALIDUS MERGER TERMINATED, IN SOME CONDITIONS, VALIDUS TO BE REQUIRED TO PAY AIG A TERMINATION FEE OF $162 MLN‍​ - SEC FILING

* AIG - VALIDUS DEAL TO BE NEUTRAL TO BOOK VALUE, MODESTLY DILUTIVE TO TANGIBLE BOOK VALUE WITH “REASONABLE PAYBACK PERIOD”

* AIG - WILL EVALUATE FUNDING ALTERNATIVES‍​ FOR VALIDUS DEAL PRIOR TO CLOSING

* AIG - VALIDUS DEAL MAY ACCELERATE UTILIZATION OF EXISTING AIG DTAS Source text : (bit.ly/2G7JQz2) Further company coverage:

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