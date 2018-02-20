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February 20, 2018 / 12:26 PM / a day ago

BRIEF-Aimmune Therapeutics' Phase 3 Palisade Trial Of Ar101 Meets Primary Endpoint In Patients With Peanut Allergy

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Aimmune Therapeutics Inc:

* AIMMUNE THERAPEUTICS’ PIVOTAL PHASE 3 PALISADE TRIAL OF AR101 MEETS PRIMARY ENDPOINT IN PATIENTS WITH PEANUT ALLERGY

* AIMMUNE THERAPEUTICS’ PIVOTAL PHASE 3 PALISADE TRIAL OF AR101 MEETS PRIMARY ENDPOINT IN PATIENTS WITH PEANUT ALLERGY

* AIMMUNE THERAPEUTICS-LOWER-BOUND OF 95% CONFIDENCE INTERVAL OF DIFFERENCE BETWEEN TREATMENT ARMS AT PRIMARY ENDPOINT WAS 53.0, GREATLY EXCEEDING PRE-SPECIFIED THRESHOLD OF 15%

* AIMMUNE THERAPEUTICS-AMONG PATIENTS AGES 4-17 WHO COMPLETED TREATMENT WITH AR101, 96.3% TOLERATED A 300-MG DOSE OF PEANUT PROTEIN IN EXIT FOOD CHALLENGE

* AIMMUNE THERAPEUTICS SAYS 2.4% OF AR101 PATIENTS AGES 4-17 AND 0.8% OF PLACEBO PATIENTS EXPERIENCED SERIOUS ADVERSE EVENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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