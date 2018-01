Jan 5 (Reuters) - Akcea Therapeutics Inc:

* AKCEA INITIATES PHASE 2B STUDY OF AKCEA-APOCIII-LRX IN PATIENTS WITH HYPERTRIGLYCERIDEMIA AND ESTABLISHED CARDIOVASCULAR DISEASE

* AKCEA THERAPEUTICS INC - ‍ ANTICIPATES REPORTING TOP-LINE DATA FROM PHASE 2B OF AKCEA-APOCIII-L(RX)​ STUDY IN 2019