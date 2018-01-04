FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Akebia Therapeutics Announces Positive Results From Study Of Vadadustat In Japanese
Sections
Featured
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
North Korea
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
Intel downplays fears security patch will slow computers
CYBER RISK
Intel downplays fears security patch will slow computers
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
CURRENCIES
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 4, 2018 / 12:34 PM / a day ago

BRIEF-Akebia Therapeutics Announces Positive Results From Study Of Vadadustat In Japanese

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Akebia Therapeutics Inc:

* AKEBIA THERAPEUTICS ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM PHASE 2 STUDY OF VADADUSTAT IN JAPANESE PATIENTS WITH ANEMIA ASSOCIATED WITH DIALYSIS-DEPENDENT CHRONIC KIDNEY DISEASE

* DATA CONSISTENT WITH FINDINGS FROM PREVIOUS STUDIES​

* ‍PHASE 3 STUDY OF NON-DIALYSIS PATIENTS IN JAPAN ONGOING; PHASE 3 STUDIES OF DIALYSIS PATIENTS TO BEGIN IN 2018​

* STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENTS IN PRIMARY ENDPOINT OBSERVED IN VADADUSTAT GROUP 150 MG (P = 0.0004) COMPARED TO PLACEBO​

* STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENTS ALSO OBSERVED IN VADADUSTAT GROUPS 300 MG(P<0.0001), 600 MG(P< 0.0001),COMPARED TO PLACEBO​

* SERIOUS ADVERSE EVENTS WERE CONSISTENT WITH PRIOR STUDIES

* NO DEATHS WERE REPORTED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.