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#Financials
October 17, 2017 / 12:08 PM / 5 days ago

BRIEF-Aktia with new strategy and financial objectives

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 17 (Reuters) - AKTIA BANK ABP:

* AKTIA‘S NEW STRATEGY AND FINANCIAL OBJECTIVES– FOCUS ON WEALTH MANAGEMENT AND FINANCING

* ‍FINANCIAL OBJECTIVES UP UNTIL 2022 IS TO IMPROVE COMPARABLE OPERATING PROFIT TO APPROXIMATELY EUR 80 MILLION​

* ‍AKTIA‘S FINANCIAL OBJECTIVES UP UNTIL 2022: IMPROVE COMPARABLE COST-TO-INCOME RATIO TO 0.61​

* ‍SAYS DIVIDEND POLICY IS DIVIDEND PAY-OUT 60-80 % OF PROFIT FOR PERIOD AFTER TAXES​

* ‍FINANCIAL OBJECTIVES UP UNTIL 2022 IS TO IMPROVE RETURN ON EQUITY (ROE) TO 9.7 %​

* ‍FINANCIAL OBJECTIVES UP UNTIL 2022: COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO (CET1) AT 1.5-3 PERCENTAGE POINTS OVER REGULATORY REQUIREMENTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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