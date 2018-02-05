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February 5, 2018 / 2:11 PM / a day ago

BRIEF-Alaris Royalty Announces Pending Transaction With Agility

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Alaris Royalty Corp:

* ALARIS ROYALTY CORP. ANNOUNCES A PENDING TRANSACTION WITH AGILITY

* ALARIS ROYALTY CORP - AGILITY HEALTH HOLDINGS, INC. AND ALARIS HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT WITH A THIRD PARTY BUYER

* ALARIS ROYALTY CORP - PURSUANT TO DEAL, AHI WILL SELL 100% OF ITS INTEREST IN AGILITY LLC RESULTING IN CO RECEIVING GROSS PROCEEDS OF $26.67 MILLION

* ALARIS ROYALTY CORP - GROSS PROCEEDS TO ALARIS FROM DEAL WITH AGILITY WILL GO TOWARDS DEBT REDUCTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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