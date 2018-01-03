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#Regulatory News
January 3, 2018 / 1:08 PM / a day ago

BRIEF-Albireo Announces Agreement With Healthcare Royalty Partners

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Albireo Pharma Inc:

* ALBIREO ANNOUNCES ROYALTY MONETIZATION AGREEMENT WITH HEALTHCARE ROYALTY PARTNERS FOR ELOBIXIBAT IN JAPAN

* ALBIREO PHARMA INC - ‍ALBIREO SUBSIDIARY ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $60 MILLION UNDER AGREEMENT​

* ALBIREO PHARMA INC - ‍DECISION ON JAPANESE NEW DRUG APPLICATION FOR ELOBIXIBAT EXPECTED IN FIRST HALF OF 2018​

* ALBIREO PHARMA -HCR OBTAINS RIGHT TO RECEIVE ROYALTIES, SALES MILESTONES FOR ELOBIXIBAT IN JAPAN THAT MAY BE PAYABLE BY EA PHARMA, UP TO A THRESHOLD​

* ALBIREO PHARMA INC - ‍ELOBIX HAS RETAINED ITS RIGHT TO RECEIVE A MILESTONE PAYMENT FROM EA PHARMA IF ELOBIXIBAT IS APPROVED BY MHLW​

* ALBIREO PHARMA INC - ‍ IF SPECIFIED THRESHOLD IS REACHED, ELOBIX WILL AGAIN BECOME ELIGIBLE TO RECEIVE ROYALTIES AND SALES MILESTONES FOR ELOBIXIBAT Source text for Eikon: Further company coverage:

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