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February 28, 2018 / 9:34 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Alexander & Baldwin Qtrly Earnings Per Share $3.42

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Alexander & Baldwin Inc:

* ALEXANDER & BALDWIN, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 BASIC EARNINGS PER SHARE $4.31 FROM CONTINUING OPERATIONS

* SAME STORE CASH NOI INCREASED 5.5% IN Q4 2017, AS COMPARED TO PRIOR YEAR Q4

* OCCUPANCY INCREASED BY 140 BASIS POINTS TO 93.6% AS OF DECEMBER 31, 2017, AS COMPARED TO PRIOR YEAR-END

* BACKLOG FOR CO‘S MATERIALS & CONSTRUCTION SEGMENT WAS $202.1 MILLION AS OF DEC 31, 2017, VERSUS $242.9 MILLION FOR PRIOR YEAR

* QTRLY TOTAL REVENUE $122.7 MILLION VERSUS $111.2 MILLION

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $3.42 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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