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December 4, 2017 / 6:39 AM / Updated a day ago

BRIEF-ALK-Abello To Invest Around DKK 1 Bln In North America​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - ALK-ABELLO A/S:

* ‍WILL INVEST APPROXIMATELY DKK 1 BILLION TO SUCCEED IN NORTH AMERICA​

* ‍2018 REVENUE IS EXPECTED TO BE SLIGHTLY BELOW 2017​

* ‍AFTER 2018, ALK EXPECTS TO DELIVER ORGANIC REVENUE GROWTH OF 10% OR MORE ANNUALLY​

* OVER NEXT FIVE YEARS, ANNUAL TOTAL RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS ARE EXPECTED TO BE IN RANGE OF DKK 400-600 MILLION

* SAYS ‍NEW FINANCING IS EXPECTED TO COVER A PROJECTED ACCUMULATED NEGATIVE FREE CASH FLOW OF DKK 1 BILLION​

* CONTINUES TO EXPECT FULL-YEAR REVENUE AT AROUND DKK 2.9 BILLION AND OPERATING PROFIT OF DKK 225-250 MILLION

* ‍OVER NEXT FIVE YEARS, ANNUAL TOTAL RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS ARE EXPECTED TO BE IN RANGE OF DKK 400-600 MILLION​

* ‍WILL POSITION ITSELF TO PENETRATE NON-AIT MARKET​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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