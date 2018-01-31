BRIEF-Allegiant Travel Co Posts Quarterly Earnings Per Share $5.13

Jan 31 (Reuters) - Allegiant Travel Co:
* MPANY FULL YEAR AND FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS
* QUARTERLY TOTAL OPERATING REVENUE $378.6 MILLION VERSUS $335.9 MILLION
* RECEIVED A ONE TIME TAX BENEFIT OF APPROXIMATELY $74 MILLION IN Q4
* SEES FULL YEAR 2018 EARNINGS PER SHARE OF $10 TO $12 PER SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.66, REVENUE VIEW $377.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $10.77 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: