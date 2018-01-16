FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Market Jockey
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
January 16, 2018 / 3:44 PM / a day ago

BRIEF-Allergan, Ironwood Announce Settlement With Sun Pharma

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Allergan Plc:

* IRONWOOD AND ALLERGAN ANNOUNCE SETTLEMENT WITH SUN PHARMA RESOLVING LINZESS® (LINACLOTIDE) PATENT LITIGATION

* SAYS PER SETTLEMENT TERMS, IRONWOOD, CO TO GRANT UNITS OF SUN PHARMA LICENSE TO MARKET GENERIC VERSION OF LINZESS IN U.S. BEGINNING FEB 1, 2031​

* SAYS ‍ADDITIONAL DETAILS REGARDING SETTLEMENT WERE NOT DISCLOSED​

* SAYS IRONWOOD PHARMACEUTICALS, CO ANNOUNCED COMPANIES REACHED AN AGREEMENT WITH WHOLLY-OWNED UNITS OF SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

* SAYS ‍AS A RESULT OF SETTLEMENT, ALL HATCH-WAXMAN LITIGATION BETWEEN COMPANIES AND SUN PHARMA REGARDING LINZESS PATENTS TO BE DISMISSED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.