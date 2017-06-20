FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Allgeier approves capital increase for growth financing
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
SpiceJet first-quarter profit up about 18 percent
COMPANY RESULTS
SpiceJet first-quarter profit up about 18 percent
North Korea details plan to fire missiles over Japan, near Guam
North Korea
North Korea details plan to fire missiles over Japan, near Guam
Microsoft Surface devices fail on reliability: Consumer Reports
Technology
Microsoft Surface devices fail on reliability: Consumer Reports
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
June 20, 2017 / 3:50 PM / 2 months ago

BRIEF-Allgeier approves capital increase for growth financing

1 Min Read

June 20 (Reuters) - ALLGEIER SE:

* DGAP-ADHOC: ALLGEIER APPROVES CAPITAL INCREASE FOR GROWTH FINANCING

* COMPANY'S SHARE CAPITAL IS TO BE INCREASED THROUGH PARTIAL UTILIZATION OF APPROVED CAPITAL I AND APPROVED CAPITAL II FROM CURRENTLY EUR 9,071,500.00 THROUGH ISSUING UP TO 907,149 NO-PAR VALUE ORDINARY BEARER SHARES TO A TOTAL OF UP TO EUR 9,978,649.00

* INTENDS TO UTILIZE FUNDS FROM CAPITAL INCREASE TO FINANCE FURTHER GROWTH INVESTMENTS AND, IN PARTICULAR, TO IMPLEMENT FURTHER ACQUISITIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.