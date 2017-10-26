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BRIEF-Allianz Group signs deal to raise stake in Allianz Saudi Fransi
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October 26, 2017 / 5:27 AM / 2 days ago

BRIEF-Allianz Group signs deal to raise stake in Allianz Saudi Fransi

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE CO:

* ALLIANZ GROUP REACHES BINDING AGREEMENT WITH BANQUE SAUDI FRANSI TO BUY 57 PERCENT OF ITS STAKE IN AZSF AT 22 RIYALS PER SHARE‍​

* TRANSACTION RECEIVED SAMA NON-OBJECTION AND WILL BE COMPLETED BY ALLIANZ EUROPE BV

* FOLLOWING COMPLETION OF TRANSACTION, ALLIANZ GROUP WILL HOLD 51 PERCENT OF SHARE CAPITAL OF AZSF

* BANQUE SAUDI FRANSI WILL REMAIN A STRATEGIC PARTNER OF ALLIANZ SAUDI FRANSI Source text for Eikon: Further company coverage:

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