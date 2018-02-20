BRIEF-Allied Properties REIT Announces Normal Course Issuer Bid

Feb 20 (Reuters) - Allied Properties Real Estate Investment Trust:
* ALLIED PROPERTIES REIT ANNOUNCES NORMAL COURSE ISSUER BID
* ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - ALLIED INTENDS TO COMMENCE NCIB ON FEBRUARY 22, 2018
* ALLIED PROPERTIES REIT - RECEIVED APPROVAL FROM TSX FOR NCIB WHICH WILL ENABLE IT TO PURCHASE UP TO 9.1 MILLION OF ISSUED AND OUTSTANDING UNITS
* ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - NCIB WILL EXPIRE ON FEBRUARY 21, 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: