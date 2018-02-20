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February 20, 2018 / 1:06 PM / a day ago

BRIEF-Allied Properties REIT Announces Normal Course Issuer Bid

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Allied Properties Real Estate Investment Trust:

* ALLIED PROPERTIES REIT ANNOUNCES NORMAL COURSE ISSUER BID

* ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - ‍ALLIED INTENDS TO COMMENCE NCIB ON FEBRUARY 22, 2018​

* ALLIED PROPERTIES REIT - ‍RECEIVED APPROVAL FROM TSX FOR NCIB WHICH WILL ENABLE IT TO PURCHASE UP TO 9.1 MILLION OF ISSUED AND OUTSTANDING UNITS ​

* ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - ‍NCIB WILL EXPIRE ON FEBRUARY 21, 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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