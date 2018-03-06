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March 6, 2018 / 6:21 PM / in a day

BRIEF-Allison Transmission Says Intends For Unit To Offer $400 Mln Of Senior Unsecured Notes Due 2030

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Allison Transmission Holdings Inc :

* ALLISON TRANSMISSION SAYS INTENDS FOR UNIT TO COMMENCE OFFERING OF $400 MILLION OF SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2030 IN PRIVATE PLACEMENT - SEC FILING

* ALLISON TRANSMISSION - UNIT INTENDS TO USE PROCEEDS FROM OFFERING, WITH CASH ON HAND, TO REPAY $400 MILLION OF TERM B-3 LOAN, AMONG OTHERS

* ALLISON TRANSMISSION - UNIT IS SEEKING TO AMEND CREDIT AGREEMENT TO REDUCE INTEREST RATE MARGIN ON TERM B-3 LOAN DUE 2022 Source text: (bit.ly/2tsOFRh) Further company coverage:

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